27 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Patricia Escalante: “Hay muchas zonas de San Miguel que parecen del Far West”
La primera candidata a concejal del frente Es con Vos, Es con Nosotros dijo que su propuesta se centra en mejorar los barrios que están “totalmente abandonados” y generar condiciones para que haya trabajo y los comercios funcionen. También propone crear un banco municipal.
“En Bella Vista ponés un kiosco y lo tenés que cerrar a los tres días, porque no vendés ni un caramelo”, afirma Patricia Escalante, primera candidata a concejal de San Miguel por el frente Es con Vos, Es con Nosotros. Su experiencia como comerciante (fue empleada y tuvo un supermercado) hace que enfatice la necesidad de que el municipio ofrezca condiciones para que los emprendimientos puedan prosperar y eso redunde en beneficio de toda la comunidad.
Para eso, Escalante cree prioritario que se trabaje en los barrios que quedaron “totalmente abandonados” en el distrito que hoy gobierna Jaime Méndez. “Hay muchas zonas que parecen del Far West. Ahí hay que llevar transporte, asfalto, luz eléctrica”, apunta.
La candidata dijo que, si logra acceder a una banca en el Concejo Deliberante, su trabajo se centrará en intentar llevar a todo el distrito las mejoras que sí se implementaron en el centro, y en fomentar las condiciones para que los emprendimientos puedan desarrollarse.
En ese sentido, es clave su propuesta de crear, con aval del gobierno bonaerense, un banco municipal que otorgue créditos a los emprendedores locales para financiar sus proyectos.
“No es imposible hacerlo. Es un problema de falta de estrategia del intendente. Creo que su visión es limitada”, dijo Escalante.
Para la aspirante a edil, el problema es que en San Miguel “hay mucha gente capacitada, pero no tiene cómo arrancar” por la ausencia de crédito o el costo de las habilitaciones. “Mi objetivo es que quien quiera tener su localcito de peluquería o su pyme pueda hacerlo”, dijo.
Escalante dijo que, si llega al Concejo, apoyará todos los proyectos que apunten a que “las cosas mejoren y la calidad de vida del vecino de San Miguel sea mejor”. Y se mostró convencida de que todos los concejales de los diferentes partidos comparten ese objetivo.