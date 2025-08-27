Volver | La Tecla Municipios 27 de agosto de 2025 ELECCIONES 2025

Patricia Escalante: “Hay muchas zonas de San Miguel que parecen del Far West”

La primera candidata a concejal del frente Es con Vos, Es con Nosotros dijo que su propuesta se centra en mejorar los barrios que están “totalmente abandonados” y generar condiciones para que haya trabajo y los comercios funcionen. También propone crear un banco municipal.

