Preocupación por la detección del primer caso en humanos de un gusano carnívoro

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) detectó un parásito denominado gusano barrenador del Nuevo Mundo en una persona que regresó tras viajar a El Salvador.

