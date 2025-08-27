Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de agosto de 2025 PANORAMA COMPLICADO

Verónica Magario: “Me hace acordar esta etapa al final de los 90 y la llegada del 2001”

En medio de la campaña como candidata por la Tercera sección, la vicegobernadora pondera los esfuerzos para la unidad del peronismo, cuestiona al Presidente y explica por qué decidió presentarse

