27 de agosto de 2025
RUPTURAS
Luego de romper el bloque, concejal libertario confirmó su alejamiento de La Libertad Avanza
El concejal de Morón Ariel Aguilera anunció formalmente su alejamiento de La Libertad Avanza (LLA). Tras el portazo citó palabras de la vicepresidenta Victoria Villarruel: “A pesar de las dificultades, saldremos adelante. ¡Todo por Argentina!”.
El concejal de Morón Ariel Aguilera anunció formalmente su alejamiento de La Libertad Avanza (LLA) y la conformación de un nuevo bloque político denominado ‘Todo por Argentina’. Lo hizo a través de una explosiva carta que entregó en la presidencia del Concejo Deliberante, con durísimas críticas al espacio que abandona.
Cabe recordar que a finales de enero el concejal libertario Ariel Aguilera notificó ante la secretaría técnica del HCD que pasaba a conformar un monobloque al que denominó “La Libertad Avanza (1)”. De esta manera, los tres ediles que obtuvieron una banca en el 2023, y que confirmaron el bloque La Libertad Avanza, transitaban por caminos separados.
En su escrito, Aguilera -quien se definió como “outsider de la política”- explicó que tomó la decisión debido a que LLA se transformó en un “partido con vicios tradicionales”, dominado por prácticas de “verticalismo repugnante”, alianzas con dirigentes de la “vieja política” y casos de “presunta corrupción”.
El edil no esquivó tampoco fuertes cuestionamientos a la estructura partidaria local, que aseguró fue ocupada por personas “contrarias a mi ideología” y remarcó que no quiere ser confundido con La Libertad Avanza Morón. “El espíritu de 2023 se ha diluido y nada queda de esa unión que marcó una elección épica”, señaló, a la vez que prometió trabajar en la reconstrucción de un “espacio puro integrado por verdaderos liberales libertarios”.
“Ese verticalismo aplicado con rigor en cualquier ámbito de poder desnaturaliza el concepto de libertad si la Vicepresidente de la Nación, un senador o diputado no puede emitir una opinión o crítica diferente al Ejecutivo. No es una cuestión que favorezca el normal desarrollo democrático: no se trata de tener soldados, sino personas con ideas firmes sobre el rumbo que debe tomar el país”, enfatizó en el texto, en el que también rechazó la obsecuencia con el poder de turno.
Aguilera afirmó que su única guía es “Dios” y ratificó su compromiso con los principios de la vida, la libertad y la propiedad privada. También reivindicó un profundo “sentimiento patriótico y de arraigo a las tradiciones argentinas”.
“A los moronenses que me votaron por la alianza LA LIBERTAD AVANZA, quiero decirles que el espíritu del 2023 se ha diluido y nada queda de esa unión outsider que marcó una elección épica, por lo que el desafío de los próximos años será reconstruir un espacio puro integrado por verdaderos liberales libertarios outsiders”, enfatizó el concejal.
“Seguiré defendiendo hasta el último día de mi mandato las ideas de la libertad, pero lo haré desde un espacio propio”, concluyó Aguilera, citando palabras de la vicepresidenta Victoria Villarruel: “A pesar de las dificultades, saldremos adelante. ¡Todo por Argentina!”