Luego de romper el bloque, concejal libertario confirmó su alejamiento de La Libertad Avanza

El concejal de Morón Ariel Aguilera anunció formalmente su alejamiento de La Libertad Avanza (LLA). Tras el portazo citó palabras de la vicepresidenta Victoria Villarruel: “A pesar de las dificultades, saldremos adelante. ¡Todo por Argentina!”.

