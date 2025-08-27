Volver | La Tecla Nacionales 27 de agosto de 2025 ATENCION CONDUCTORES

Cómo funciona el nuevo sistema digital que simplifica los pagos para comprar autos

El Gobierno Nacional lanzó un nuevo sistema para centralizar el pago de los aranceles impuestos, tasas y multas vinculada a la compraventa de automotores en todo el país.

