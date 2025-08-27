Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de agosto de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Dos mujeres, un mismo desafío: el rectorado de la UNMdP

Por primera vez, la UNMdP tendrá una fórmula femenina: Mónica Biasone y Marina Sánchez Herrero competirán por el rectorado. En entrevista con La Tecla, presentaron su plan de gestión y su visión de futuro para la universidad.

