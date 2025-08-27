Apps
DECLARACIONES

Kicillof rechazó las denuncias de Milei y dijo que le ofrecieron ser candidato testimonial

El gobernador bonaerense desestimó las acusaciones de fraude en las elecciones provinciales y defendió el sistema de boleta tradicional. Además, confirmó que durante el cierre de listas le propusieron ser candidato testimonial, aunque finalmente no se presentó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó este martes las denuncias del presidente Javier Milei respecto a un posible fraude en las elecciones provinciales del 7 de septiembre. En declaraciones radiales, el mandatario provincial señaló: “Milei ganó las elecciones presidenciales casi sin fiscales y con la boleta tradicional. Si la boleta de papel fuera un instrumento del fraude él no sería presidente”.

Al referirse al sistema electoral bonaerense, Kicillof defendió la modalidad vigente y remarcó que “siempre” se utilizó “la boleta tradicional por fuerza política” y que, hasta el momento, “nunca hubo denuncias de fraude”. De esta forma, desestimó las sospechas instaladas por el oficialismo nacional sobre el mecanismo de votación.

El gobernador también se refirió a las candidaturas testimoniales y reveló que durante el cierre de listas le propusieron encabezar una boleta en esos términos. “No soy candidato. Me ofrecieron y se habló de que lo fuera. Estuve dispuesto a hacerlo porque creo que lo que está en juego es muy complejo”, afirmó.

En ese sentido, Kicillof sostuvo que, pese a no figurar en ninguna lista, está asumiendo un rol activo en la campaña electoral. “Ante esta situación de mucha gravedad, la dirigencia política tiene que poner el cuerpo”, expresó, al tiempo que aseguró estar “cargando la campaña al hombro” como si fuera candidato.

