Kicillof rechazó las denuncias de Milei y dijo que le ofrecieron ser candidato testimonial

El gobernador bonaerense desestimó las acusaciones de fraude en las elecciones provinciales y defendió el sistema de boleta tradicional. Además, confirmó que durante el cierre de listas le propusieron ser candidato testimonial, aunque finalmente no se presentó.

