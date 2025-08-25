Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2025 RESPIRO

Una buena para distritos del Norte: Nación dará ayudas a afectados por inundaciones

El Gobierno de Javier Milei oficializó asistencia de hasta $10.000 millones para damnificados de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco.

