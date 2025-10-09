Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2025 NUMEROS EN ROJO

Municipios en alerta y en busca de llegar a diciembre sin sobresaltos

Las cuentas están cada vez más flacas y la situación es tan sensible que los intendentes mantienen bajo siete llaves sus finanzas, pero la preocupación por el pago de salarios a sus trabajadores comienza a notarse.

Compartir