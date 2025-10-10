10 de octubre de 2025
ELECCIONES 2025
Fuerza Patria toma impulso e intensifica su poder territorial antes de las elecciones
Con la imagen de Milei en baja y el escándalo Espert afectando al oficialismo, Kicillof y el peronismo unido llegan al 26 de octubre con ventaja y discurso territorial.
Una encuesta de las consultoras La Sastrería y Trespuntozero ubicó a Fuerza Patria al frente con 46,2% de intención de voto, superando por más de seis puntos a La Libertad Avanza, que alcanza el 40%. El sondeo refleja una recuperación del peronismo unido y un desgaste visible en la gestión nacional.
Los números negativos para el Gobierno se reflejan en la percepción económica y la imagen presidencial. Según el estudio, el 58% desaprueba la gestión de Milei y casi el 64% evalúa mal la situación económica. Este contexto de malestar social genera un terreno fértil para el discurso opositor de Axel Kicillof y sus aliados.
En plena campaña, Kicillof emerge como figura central. Desde el plenario de La Matanza, el gobernador bonaerense sostuvo que “hasta acá llegó la entrega de la salud, la educación y el trabajo”, y prometió ponerle un freno a las políticas “pensadas para intereses extranjeros”. Su mensaje, enfocado en la defensa del empleo y la industria nacional, busca capitalizar el descontento con el ajuste libertario.
La estrategia del oficialismo provincial combina recorridas por fábricas, encuentros con productores y una narrativa productivista que contrasta con los problemas judiciales y políticos que golpean a Milei. El escándalo por los vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico y la negativa judicial a reimprimir las boletas complicaron aún más el escenario para La Libertad Avanza.
Mientras tanto, Kicillof y Grabois refuerzan la unidad dentro de Fuerza Patria, presentándose como la contracara del “modelo de entrega” y del “caos neoliberal”. La campaña busca sostener la ventaja en Buenos Aires y proyectar una victoria nacional.
Con un clima económico adverso, un presidente con imagen en caída y su principal espacio envuelto en escándalos, Fuerza Patria y Kicillof llegan al tramo final con discurso sólido, cohesión interna y ventaja en las encuestas, consolidando su papel como el principal contrapeso al oficialismo libertario.