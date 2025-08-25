25 de agosto de 2025
INTERNACIONALES
Israel bombardeó un hospital de Gaza y mató a 19 personas, incluidos periodistas
Los primeros informes indican que varios trabajadores de medios resultaron heridos en un segundo ataque mientras acudían a asistir a las víctimas del primer bombardeo.
Un ataque israelí contra el hospital Nasser en Gaza dejó este lunes al menos 19 víctimas fatales, entre ellos cuatro periodistas y un rescatista.
El primer bombardeo provocó la muerte de un camarógrafo y dejó herido a otro trabajador de medios en un segundo ataque, ocurrido cuando rescatistas y periodistas acudieron al hospital tras el primer impacto.
Las autoridades locales atribuyeron los bombardeos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que confirmaron haber realizado los ataques y anunciaron una investigación preliminar para evaluar los daños.
Según el comunicado, las FDI lamentan cualquier daño a personas no involucradas y aseguran que no dirigen ataques contra periodistas como tales, buscando minimizar riesgos mientras mantienen la seguridad de sus tropas.
Entre los periodistas fallecidos se encuentran: Mariam Dagga (periodista gráfica independiente de 33 años que colaboraba con Associated Press), Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera) y Moaz Abu Taha (reportero de NBC).
Dagga trabajaba habitualmente en el hospital, cubriendo temas como la lucha de los médicos contra la desnutrición infantil en Gaza. Al Jazeera, Reuters y Associated Press confirmaron la presencia entre los muertos de reporteros y contratistas. También resultó herido el fotógrafo Hatem Khaled de Reuters y murió un trabajador de la Defensa Civil gazatí.
Crisis hospitalaria
El hospital Nasser enfrenta una situación crítica ya que hay un total de 1.000 pacientes en instalaciones diseñadas para 340 camas, no cuentan con los suministros médicos suficientes y el personal es escaso para atender a las personas heridas.
En otras zonas de Gaza, la violencia continúa: el Hospital Shifa reportó tres muertos, incluido un niño, durante un ataque, y el Hospital Al-Awda informó seis fallecidos y al menos 15 heridos al intentar llegar a un punto de ayuda.
La labor periodística en Gaza
Según el Ministerio de Salud de la región que se encuentra controlada por los terroristas de Hamas, 244 periodistas han muerto desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023.
Por otro lado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) contabiliza 192 comunicadores fallecidos en 22 meses de conflicto, configurando este periodo como uno de los más mortales para el gremio.