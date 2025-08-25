Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2025 EL ESCANER DE DESCONFIADOS

Laura Cano Kelly: entre las horas legislativas y las guardias médicas

Ingresó a la Cámara como diputada por la Tercera sección y en el próximo 7 de septiembre buscará revalidar su lugar. Competirá por la Octava. Es médica de profesión y divide sus horas entre la Legislatura y las guardias en el Hospital Cestino de Ensenada

