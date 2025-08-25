25 de agosto de 2025
EL ESCANER DE DESCONFIADOS
Laura Cano Kelly: entre las horas legislativas y las guardias médicas
Ingresó a la Cámara como diputada por la Tercera sección y en el próximo 7 de septiembre buscará revalidar su lugar. Competirá por la Octava. Es médica de profesión y divide sus horas entre la Legislatura y las guardias en el Hospital Cestino de Ensenada
El escáner de los candidatos de Desconfiados, sigue trabajando y en este caso fue Laura Cano Kelly, candidata a diputada por la Octava Sección del Frente Izquierda de los Trabajadores. Es actualmente diputada de la Provincia de Buenos Aires por el PTS en el FITU.
Nació el 25 de enero de 1990 en Rauch. Proviene de una familia numerosa de ocho hermanos, de origen trabajador. Desde joven, estuvo marcada por valores de solidaridad y organización colectiva, influenciada por la experiencia de tener un hermano con síndrome de Down, lo que la acercó a temas de discapacidad y cuidado comunitario.
A los 18 años, se trasladó a La Plata para estudiar medicina, se recibió en 2015. Realizó su residencia en Medicina General y Familiar en el Hospital José Ingenieros, en Melchor Romero, La Plata. Actualmente trabaja como médica en el Hospital Horacio Cestino de Ensenada y mantiene guardias los fines de semana, a pesar de su rol como diputada.
Durante su residencia en Medicina General fue parte de la red de profesionales por el derecho a decidir.
Trayectoria política
En el 2020, organizó junto al movimiento de residentes, la pelea por el pase a la planta permanente y cargos post residencia.
Es parte de la directiva del sindicato de los profesionales de la salud CICOP, en representación de la oposición combativa.
Asumió como diputada provincial por la Tercera Sección Electoral (La Matanza) en abril de 2023, en el marco de la rotación de bancas del FIT-U, reemplazando a Graciela Calderón. Y en estas elecciones encabeza la lista de candidatos a diputados por la Octava Sección Electoral.
Desempeño legislativo
Como diputada provincial, presentó un total de 117 proyectos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (hasta la fecha disponible):
Proyectos de Declaración: 94
Proyectos de Ley: 14
Proyectos de Resolución: 4
Proyectos de Solicitud de Informes: 5
Entre sus propuestas destacadas se encuentran, la reducción de la jornada laboral: Propone repartir las horas de trabajo para generar más empleos en blanco, estimando que en La Plata esto podría crear más de 20,000 puestos de trabajo formales.
Ley de emergencia contra la violencia de género: Impulsa una legislación para abordar la violencia de género, criticando la falta de presupuesto para implementar leyes existentes y denunciando el uso político del tema por parte de otros sectores.
Defensa de los derechos de los trabajadores: En sus intervenciones, destaca la necesidad de priorizar la agenda de la clase trabajadora frente a los ajustes económicos y las políticas del FMI