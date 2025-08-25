Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2025 "TREMENDA CRUELDAD"

Luego del simulacro “satisfactorio”, Bianco cargó contra el Gobierno por el caso ANDIS

Carlos Bianco, ministro de Gobierno, brindó una nueva conferencia de prensa, junto al ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el de Salud, Nicólas Kreplak. Con una agenda marcada por la veda, el Gobernador tendrá una semana distinta. Bianco advirtió lo ocurrido en ANDIS es "obsceno".

