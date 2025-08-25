25 de agosto de 2025
"TREMENDA CRUELDAD"
Luego del simulacro “satisfactorio”, Bianco cargó contra el Gobierno por el caso ANDIS
Carlos Bianco, ministro de Gobierno, brindó una nueva conferencia de prensa, junto al ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el de Salud, Nicólas Kreplak. Con una agenda marcada por la veda, el Gobernador tendrá una semana distinta. Bianco advirtió lo ocurrido en ANDIS es "obsceno".
Este lunes, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, encabezará la entrega de condecoraciones San Miguel Arcángel a 32 efectivos de la Policía Bonaerense por su labor en procedimientos de alto riesgo.
El martes, se trasladará a Ensenada para participar del cierre del Primer Encuentro Multisectorial sobre Marina Mercante, Industria Naval y Vías Navegables, organizado por gremios portuarios que reúnen a 23 sindicatos del sector. El acto, bajo el lema “soberanía, trabajo digno y salarios justos”, se dará en el marco del debate legislativo por el decreto 340, que generó rechazo por sus implicancias laborales.
El miércoles, en Pilar, compartirá un acto junto al ministro de Salud Nicolás Kreplak y trabajadores del sector bajo el lema “La Fuerza de la Salud”. Allí se buscará reforzar el compromiso con el sistema público de salud.
El jueves, el mandatario recorrerá obras en Mercedes y Luján. En Mercedes visitará el Paseo Ribereño, una obra con 91% de avance y más de 6.600 millones de pesos de inversión, y luego el Instituto Unzúe, que funciona como centro de jubilados y CAPS. Más tarde, en Luján, supervisará las obras de mejoramiento del río Luján con una inversión de 28.500 millones para prevenir inundaciones, el puente Gogna, y el taller protegido municipal de producción, donde trabajan personas con discapacidad en proyectos de integración social y laboral.
Por último, el viernes tiene previsto visitar Almirante Brown, donde realizará nuevas recorridas de obras, a confirmar en las próximas horas.
Elecciones Bonaerenses
El ministro de Gobierno aseguró que el simulacro general de elecciones realizado el último sábado fue un éxito y que el sistema está listo para los comicios del próximo 7 de septiembre. “De los 41.189 telegramas que se tenían que transmitir, se transmitieron correctamente 41.150, es decir, el 99,9%”, señaló Bianco frente a los periodistas presentes. A su lado se encontraban el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni.
A su vez, detalló que el simulacro, que tuvo epicentro en el Correo Argentino de Monte Grande, contó con la participación de 529 operadores de recuento y 112 agentes de soporte, además de dos centros de operaciones —uno en Monte Grande y otro de respaldo en Barracas, Ciudad de Buenos Aires.
Bianco subrayó que el operativo alcanzó una eficacia casi total tanto en los 5.555 locales de votación como en las 220 sucursales electorales digitales. “Estamos viendo cuáles fueron los problemitas que hubo en aquellos establecimientos desde donde no se pudo, para que esté todo en orden para las elecciones”, aclaró.
El ministro sostuvo que la prioridad del Gobierno bonaerense es garantizar que cada telegrama pueda ser consultado en tiempo real. “Hay absoluta transparencia y trazabilidad en el proceso”, afirmó, en línea con lo expresado en la jornada del simulacro.
Con la cuenta regresiva hacia las elecciones del 7 de septiembre, Bianco afirmó que los números alcanzados en el simulacro transmiten tranquilidad: “El resultado fue tremendamente exitoso, tal como esperábamos”.
Coimas en ANDIS
En relación al caso de corrupción en la ANDIS, que involucra directamente a Diego Spagnuolo y Karina Milei, Bianco retomó las palabras del Gobernador y afirmó que es “obsceno”. “Más allá de la corrupción, muestran una tremenda crueldad con el sector (discapacidad)”, advirtió.
“¿Quién no tiene una máquina para contar dinero?” ironizó el ministro, en alusión a uno de los hallazgos durante los allanamientos a la vivienda de Spagnuolo.
En ese sentido, Bianco repasó una lista de denuncias que, según dijo, “muestran un patrón”: desde la “criptoestafa de la memecoin Libra” que vinculó al presidente, hasta supuestas coimas en el PAMI, contratos del Banco Nación con empresas ligadas a la familia Menem, ingreso irregular de valijas con dinero en un avión privado, sobornos en Anses Chaco y la “venta de candidaturas” en La Libertad Avanza.
“Esta vez lo que se conoció es más grave, porque involucra directamente a la Secretaría General de la Presidencia y al propio presidente, que estaba al tanto de la operatoria a través de su amigo personal, el abogado Spagnolo. Probablemente empezó la descomposición”, remató.