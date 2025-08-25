Hallaron sin vida a una pareja dentro de un auto en San Antonio de Areco
Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos adentro de un vehículo en un camino rural. Los peritos sugieren que se trató de un femicidio seguido de suicidio, pero no se descarta ninguna hipótesis.
Compartir
Un macabro hallazgo tiene en vilo a toda la ciudad de San Antonio de Areco. Un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida dentro de un Chevrolet Onix a metros de la Ruta Nacional N° 8.
Un vecino que pasaba por el lugar advirtió de la situación e inmediatamente se comunicó con el 911. Los peritos de la Policía Científica y la DDI trabajan en el lugar.
El auto estaba ubicado debajo de un árbol y no tenía colocada la patente. En el interior, los cuerpos de las víctimas sin signos vitales. El hombre estaba sentado en la parte del conductor, con un disparo en la cabeza con un arma tirada al lado, y la mujer estaba en el asiento trasero.
Los policías hallaron alrededor de 7 cartuchos intactos de 9 milímetros entre el capot y el parabrisas. Además, tenía un trapo colgando en tapa de carga de combustible. “Sería para quemarlo todo, pero no sucedió”, aclaró una fuente.
Los peritos sugieren que se trataría de un homicidio seguido de suicidio, según indicó la misma fuente. El auto, por su parte, no tiene secuestro activo y su titular es de General Pacheco, partido de Tigre.
En el caso tomó intervención la UFI N° 6 del departamento judicial de Mercedes, a cargo del fiscal Luis Emilio Carcagno. Hasta el momento, los cuerpos de las víctimas no fueron identificados.