Nacionales 25 de agosto de 2025 CRIMEN

Hallaron sin vida a una pareja dentro de un auto en San Antonio de Areco

Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos adentro de un vehículo en un camino rural. Los peritos sugieren que se trató de un femicidio seguido de suicidio, pero no se descarta ninguna hipótesis.

