Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Provincia amplía el límite de edad para ingresar a la Policía

Por decisión excepcional para el ciclo lectivo 2025, podrán iniciar la carrera policial quienes tengan hasta 29 años, con el objetivo de garantizar cobertura territorial y operatividad en toda la provincia.

Compartir