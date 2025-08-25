Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2025 MODO CAMPAñA

En medio de la crisis por las coimas en ANDIS, Milei retoma la campaña en la Cuarta

En un momento clave para la campaña de los libertarios, Javier Milei realizará su primera visita oficial a Junín. El arribo se da en medio de una fuerte agitación política a raíz de denuncias de corrupción dentro de su gabinete.

