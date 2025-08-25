25 de agosto de 2025
MODO CAMPAñA
En medio de la crisis por las coimas en ANDIS, Milei retoma la campaña en la Cuarta
En un momento clave para la campaña de los libertarios, Javier Milei realizará su primera visita oficial a Junín. El arribo se da en medio de una fuerte agitación política a raíz de denuncias de corrupción dentro de su gabinete.
En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei tiene programado un acto en la localidad bonaerense de Junín para este lunes, acompañado por todos los candidatos a diputados nacionales, en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizará en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentará oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.
También se espera la asistencia de funcionarios nacionales y dirigentes que competirán el 7 de septiembre por un banca en la Legislatura y el Senado bonaerense.
Resta conocer si efectivamente asistirá el Presidente, luego que el periodista Luis Majul asegurara este domingo que el mandatario no estaba dando notas debido a una infección por la que tuvo que ser medicado.
Según anticiparon, Javier Milei tendrá un rol protagónico en esta campaña, por lo que no se descarta que inicie una gira por los distritos con mayor peso electoral, como son: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.
La estrategia libertaria es unificar las dos elecciones, con el objetivo de profundizar la polarización con el kirchnerismo.
“Maniobras políticas”
El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vinculó esta situación a una “maniobra política” previo al desarrollo de los comicios. Sin embargo, la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanzó luego de que el juez federal Sebastián Casanello, a solicitud del fiscal Franco Picardi, ordenara una serie de allanamientos. En uno de ellos, encontraron al implicado en los audios y se le secuestró el teléfono celular.
Ante esta situación, Guillermo Francos brindó una entrevista radial, donde aseguró que “cuando uno combina una cosa con la otra, todo tiene cierta causalidad”. Allí añadió: “Casualmente, aparece el escándalo de estas grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, en un momento en que se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia de discapacidad”.
A su vez, le dijo a Radio Mitre que el gobierno no le tiene “temor a la Justicia, porque en este caso tiene que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay”. También dijo que “al presidente Milei no se lo puede frenar con estas cosas”.