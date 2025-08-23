23 de agosto de 2025
MODO CAMPAÑA
La Libertad Avanza aterrizó en una sección hostil y se reactivó el acto de Milei en Junín
Los candidatos seccionales del interior tuvieron un acto en uno de los distritos donde su intendente no se sumó al acuerdo electoral. También confirmaron la fecha para la presentación de los postulantes a diputados nacionales
Luego de la presentación de Javier Milei en Rosario, La Libertad Avanza activó su campaña en la provincia de Buenos Aires en vísperas a las elecciones del 7 de septiembre. Los principales candidatos seccionales aterrizaron en la Segunda sección electoral, territorio con fuerte dominio de los hermanos Passaglia y donde se avecina un escenario de tercios.
Encabezados por el primer candidato a diputado nacional por la provincia, José Luís Espert, La Libertad Avanza tuvo un acto en Pergamino con candidatos a legisladores bonaerense de las secciones electorales del interior. Cabe recordar que el intendente del distrito donde se hizo el evento, Javier Martínez, fue uno de los alcaldes PRO que no avaló el acuerdo con el partido violeta, para sumarse a Hechos.
Además de Espert, participaron del convite el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el candidato a diputado nacional Diego Santilli, las postulantes en la Segunda sección Natalia Blanco y Analía Corvino. También dijeron presente Gonzalo Cabezas (Cuarta), Oscar Liberman (Sexta) y Alejandro Speroni (Séptima).
Allí continuaron con su estrategia de campaña para nacionalizar la elección, pese al escándalo de las coimas que salpica al presidente y a su equipo de gobierno. Hicieron foco en la inseguridad, las altas tasas que les cobran a los vecinos y reforzaron la campaña en un territorio que pinta complicado para La Libertad Avanza.
Previo al acto en Pergamino, la cúpula libertaria estuvo en Capitán Sarmiento junto a la intendenta Fernanda Astorino, donde recorrieron la Granja Tres Arroyos. “Necesitamos una Provincia que acompañe a la producción local y no que la ahogue con impuestos irrisorios. Por esto y mucho más, este 7 de septiembre vamos a votar KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”, expresó Sebastián Pareja en X.
Con las listas para las elecciones legislativas provinciales y nacionales confirmadas, La Libertad Avanza encarará la campaña electoral en Junín, donde se espera que el presidente Javier Milei presente a cada uno de los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.
Este acto estaba previsto para el martes pasado, pero debió posponerse por la última tormenta que atravesó el suelo bonaerense y por no poder garantizar el traslado del presidente a tierras juninenses.
Pese a la suspensión, el acto de Javier Milei en el interior bonaerense tendrá nueva fecha. Será el próximo lunes 25 de agosto en el Teatro San Juan de Junín. Se trata de otro distrito PRO que no se sumó al acuerdo con La Libertad Avanza, ya que su intendente, Pablo Petrecca, terminó cerrando con Somos Buenos Aires para ser el primer candidato seccional.