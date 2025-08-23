La Libertad Avanza aterrizó en una sección hostil y se reactivó el acto de Milei en Junín

EN MONTE GRANDE

La Provincia hizo un simulacro a gran escala para las elecciones del 7 de septiembre La jornada fue “muy exitosa”, según el ministro Bianco. Se hizo una simulación cargando datos de votaciones con partidos de fantasía, con telegramas enviados desde 5555 locales de toda la provincia de Buenos Aires. La transmisión de datos, factor fundamental.