23 de agosto de 2025
ANOCHE
Kicillof habló con Boric por la violencia desatada en Avellaneda
El presidente chileno contó que mantuvo una conversación con el gobernador bonaerense a raíz de los incidentes que se produjeron durante el partido de Independiente con U de Chile. Agradeció la “colaboración de las autoridades argentinas”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, mantuvieron un diálogo anoche acerca de lo ocurrido en el estadio Libertadores de América, durante el partido entre el equipo local, Independiente, y la formación de Universidad de Chile, y que incluyó desmanes, heridos graves y escenas de humillación.
Boric dijo que Kicillof le anunció que los agresores de los hinchas de “U de Chile” fueron identificados y se los imputará por intento de homicidio.
“Acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han a identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio”, explicó anoche Boric, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).
“Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, añadió el presidente chileno.
Kicillof ya se había reunido con el ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, quien viajó a la Argentina tras los violentos incidentes durante el partido por la Copa Sudamericana y mantuvo también un encuentro con la ministra de Seguridad Nacional argentina, Patricia Bullrich.