20 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Candidato libertario expone estrategia y le apunta a la continuidad de intendentes peronistas
El primer postulante al Concejo Deliberante de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría disparó que “llegó el momento de terminar con 18 años de kirchnerismo”. Apunta a su distrito, pero es el eje de la campaña libertaria en el Conurbano. También llamó a concurrir a votar.
“Ellos llevan 18 años gobernando Echeverría y seguimos con los mismos problemas: Inseguridad, basura, inundaciones, asfalto, luminaria”, apuntó el primer candidato a concejal de La Libertad Avanza en ese distrito, el abogado Marcelo Mazzeo. Si bien focalizó en lo local, es parte de la estrategia de los seguidores de Javier Milei para impulsar un cambio en la región donde el peronismo domina la escena política.
“Nosotros ofrecemos un futuro distinto. Un Esteban Echeverría que crezca y se transforme en un distrito modelo de la provincia de Buenos Aires. Otros municipios lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no?”, agregó Mazzeo, quien asegura encabezar “una lista muy competitiva que va a dar la sorpresa. Somos vecinos que queremos cambiar problemas que son de décadas”.
La propuesta libertaria para los distritos va en línea con la campaña seccional y provincial: motosierra al gasto público, tasas más bajas y promesas de mejorar la vía pública para contribuir a mejorar la seguridad.
“Venimos trabajando muy bien con otros espacios políticos de la alianza. Creemos que vamos a hacer una gran elección. El apoyo político de Sebastián Pareja y Carlos Curestis fue clave para armar esta alternativa”, destacó.
Por último, el candidato hizo un llamado al electorado para que en las legislativas provinciales se acerque a los centros de votación y no contribuya a un alto abstencionismo. “Es muy importante que la gente vaya a votar. El 7 de septiembre nos jugamos el futuro: seguimos con esta decadencia o cambiamos para siempre”, sentenció.