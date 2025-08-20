Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de agosto de 2025 ELECCIONES 2025

Candidato libertario expone estrategia y le apunta a la continuidad de intendentes peronistas

El primer postulante al Concejo Deliberante de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría disparó que “llegó el momento de terminar con 18 años de kirchnerismo”. Apunta a su distrito, pero es el eje de la campaña libertaria en el Conurbano. También llamó a concurrir a votar.

