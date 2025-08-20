Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de agosto de 2025 CAMPAñA E INSEGURIDAD

Todos pierden: “La presencia de las fuerzas federales en provincia es muy pobre”

En un año con nuevas reglas electorales que aturden a la sociedad y la alejan de las urnas hay un tema sigue en agenda: la seguridad. Qué dicen los candidatos oficialistas y opositores sobre la crisis social reinante. "El delito que más daño genera es el homicidio doloso. Ese indicador mejoró muchísimo en la Provincia", afirmó el ministro de Seguridad bonaerense.

