18 de agosto de 2025
CIERRE DE LISTAS
Nuevos Aires oficializa su lista de candidatos a diputados por la provincia
Con el lema “La Potencia del Interior”, el espacio político Nuevos Aires presentó su nómina de candidatos a Diputados por la provincia de Buenos Aires, encabezada por jóvenes dirigentes con enfoque federal y compromiso con la innovación y el desarrollo.
La lista está liderada por Sixto Cristiani y Catalina Achilli, ambos integrantes del Programa de Nueva Generación de Líderes impulsado por Potencia Argentina. Los primeros cinco lugares se completan con Leandro Nievas, Milagros Alfonso y Cristian Ruiz, conformando un perfil joven, diverso y preparado para llevar al Congreso una agenda orientada al desarrollo y la innovación.
Nuevos Aires apuesta al recambio político y a la representación del interior bonaerense. La mayoría de los integrantes proviene de ciudades como Carmen de Areco, Bahía Blanca, Tandil y Tres Arroyos, reflejando un compromiso con las regiones productivas que sostienen la economía provincial.
El lanzamiento se suma a otras iniciativas del espacio, como la presentación de su plataforma de gobierno en NuevosAires.com y un espectáculo de drones en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta también puede escucharse en Spotify mediante el podcast oficial del partido, en el que se detallan las propuestas y objetivos de la plataforma en primera persona.
Con una lista Sub35 en sus primeros cinco lugares y un marcado anclaje en el interior productivo, Nuevos Aires busca consolidar su presencia en la campaña electoral, impulsando un recambio generacional y un enfoque federal en la representación política de la provincia.
Los nombres de la lista:
Sixto Cristiani
Cata Achilli
Leandro Nievas
Milagros Ayelén Alfonso
Cristian Alejandro Ruiz
Romina Elizabeth Díaz
Tomas Joaquín Cuervo
Rosana Cecilia Sobré
Cristian Fabian Quillotay
Nerea Gómez
Tiago Aranzabe
Andrea Alejandra Repetto
Alejandro Martín Torre
Aldana Belén Gómez
Raúl Eduardo Ramos
Natalia Antonia Muller
Emiliano Daniel Acosta
Tamara Anabella Arredondo
Roberto Mariano Brizuela
Anahí Anabel Vallejo
Agustín Lautaro García Ruiz
Mariela Verónica Méndez
Patricio Longarini
Micaela Jazmín Di Palma
Mauricio Esteban González
Marcela Elisabeth Sejas
Guillermo Darío Carrizo
María Jimena López
Cristian Mario Loff Fonseca
Ana María Offidani
Ramon Rafael Pérez
Mariela Alejandra Meconcelli
Nicolás Agustín Gómez
Selene Eva Posteraro Sanchez
Gonzalo Adrián Araujo Álvarez