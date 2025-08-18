Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de agosto de 2025 CIERRE DE LISTAS

Nuevos Aires oficializa su lista de candidatos a diputados por la provincia

Con el lema “La Potencia del Interior”, el espacio político Nuevos Aires presentó su nómina de candidatos a Diputados por la provincia de Buenos Aires, encabezada por jóvenes dirigentes con enfoque federal y compromiso con la innovación y el desarrollo.

