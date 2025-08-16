Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de agosto de 2025

Cristina y Grabois se quedaron con el premio grande de la lista bonaerense

El cristinismo obtuvo siete lugares entre los postulantes a Diputados, mientras que el referente de Patria Grande tiene los lugares 3 y 12 en la boleta. El massismo arrimó y el kicillofismo cosechó poco para octubre.

Compartir