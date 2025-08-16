Cristina y Grabois se quedaron con el premio grande de la lista bonaerense
El cristinismo obtuvo siete lugares entre los postulantes a Diputados, mientras que el referente de Patria Grande tiene los lugares 3 y 12 en la boleta. El massismo arrimó y el kicillofismo cosechó poco para octubre.
Cerca del cierre de presentación de listas de cara a las elecciones nacionales de octubre, el frente Fuerza Patria confirmó su lista de candidatos a diputados, que será encabezada por el ex senador nacional y ex ministro de Defensa, Jorge Taiana.
No fue fácil llegar al acuerdo, que incluye los 15 lugares en la boleta del peronismo, tras duras negociaciones entre el cristinismo, el kicillofismo y el massismo, en busca de conquistar la mayor parte de los lugares.
Un repaso de las postulaciones permite concluir que el kirchnerismo duro y sus aliados consiguieron la mayor parte de la cosecha, sobre todo porque coparon los 12 lugares con chances para entrar al Congreso.
Así, el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner se quedó con 7 lugares, mientras que el massismo acaparó tres, mientras que el sector del Gobernador pudo meter tres representantes.
A pesar de que el mandatario provincial había abierto el paraguas y señalado que su plan era salir airoso en las listas provinciales y dar un paso al costado en la nacional, lo cierto es que ni siquiera sus tradicionales sostenes lograr una representación en la boleta.
Otro de los que puede sentirse satisfecho es Juan Grabois. El líder de Patria Grande no sólo obtuvo el tercer lugar, sino que una de sus alfiles, Fernanda Miño, ocupar el lugar N° 12, el último de los presuntamente “entrables”.
Como si esto fuese poco, el diputado nacional Itaí Hagman, del riñón de Grabois, encabezará la lista de candidatos a diputados en la Ciudad de Buenos Aires.