16 de agosto de 2025
OTRA BAJA
Luis Petri será candidato a diputado por La Libertad Avanza en Mendoza
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció que el radical encabezará la boleta de La Libertad Avanza en esa provincia. Sin nombres para reemplazarlo, por ahora.
El ministro de Defensa, Luis Petri, se presentará como candidato en la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en Mendoza, un anuncio que fue realizada en principio por el gobernador Alfredo Cornejo.
“Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país”, expresó el mandatario mendocino.
Tras el anuncio, el propio Petri comunicó en sus redes sociales que aceptaba “con orgullo” el ofrecimiento del presidente Milei.
“Hoy debemos lograr las reformas urgentes que traban el crecimiento y la gran pelea está en el Congreso. Es contra los kirchneristas y los adictos al Estado populista que quieren impedir el desarrollo de nuestro país y nuestras provincias. Ellos siguen defendiendo a los corruptos, los privilegios y los delincuentes. Son quienes bloquean sistemáticamente todo lo que el pueblo argentino decidió en las urnas por amplia mayoría en 2023″, publicó.
En tal sentido, consideró que “estamos dando la batalla más importante para sacar a la Argentina de la decadencia y buscar el futuro de progreso que todos soñamos. Mi compromiso es absoluto con nuestro país, con nuestra provincia y con el rumbo que decidió el presidente”.
El mendocino es el segundo ministro que dejará su cartera, luego del anuncio de la candidatura a senadora de Patricia Bullrich (Seguridad) en la Ciudad de Buenos Aires. En principio, ambos seguirían en sus cargos hasta que se produzca la renovación Legislativa, en diciembre de este año.