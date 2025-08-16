Volver | La Tecla Municipios 16 de agosto de 2025 CAMPAÑA

"En La Plata, sigamos con obras": el mensaje de Fuerza Patria a los vecinos platenses

El oficicialismo lanzó su campaña en la capital con un spot que hace hincapié en las obras hidráulicas y viales, la renovación de parques y plazas y la simplificación de trámites en el Centro Administratio Municipal.

