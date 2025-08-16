Apps
EN SUIPACHA

Grave crisis en una empresa láctea: no paga sueldos y podría cerrar en pocos días

Inmersa en una situación muy complicada, la histórica compañía quedó en manos de sus trabajadores tras la salida de sus propietarios venezolanos. Cheques rechazados y atraso en el pago de salarios son el preludio de lo que podría terminar en el cierre, con 140 personas en la calle.

En medio de un contexto de fuerte recesión, con despidos masivos, suspensiones y cierres parciales o totales de plantas de producción, otra empresa del interior bonaerense atraviesa una grave crisis que podría desembocar en su cierre en el corto plazo, y en la pérdida de 140 puestos laborales.

Se trata de La Suipachense, una empresa láctea con 75 años de historia que, como su nombre lo indica, está ubicada en el partido de Suipacha, y que enfrenta un panorama muy complicado. Tras atrasos en el pago de sueldos, el rechazo de cheques librados por la compañía y la salida de la empresa venezolana Maralac, los 140 trabajadores se hicieron cargo de la compañía, pero parece difícil que la situación se mantenga.

La Suipachense está operando a un volumen muy reducido, porque los proveedores dejaron de entregar insumos ante la falta de pago y los empleados no cobraron sus sueldos en tiempo y forma. Eso se traduce en menores ingresos que complican aun más el panorama. Entre otras cosas, preocupa que se quede sin energía por no poder pagar la tarifa.

Una empresa gerenciada por los propietarios de La Suipachense también está en problemas desde mayo. Se trata de Alimentos Refrigerados SA (ARSA), perteneciente al Grupo Vicentin. Está en concurso preventivo de acreedores y las dos plantas que tiene en las provincias de Buenos Aires y Córdoba están paralizadas.

Y no son los únicos casos. El sector lácteo viene muy golpeado por la recesión. SanCor y Lácteos Verónica también enfrentan dificultades para pagar salarios y tienen las plantas a medio funcionar.
 

