Grave crisis en una empresa láctea: no paga sueldos y podría cerrar en pocos días

Inmersa en una situación muy complicada, la histórica compañía quedó en manos de sus trabajadores tras la salida de sus propietarios venezolanos. Cheques rechazados y atraso en el pago de salarios son el preludio de lo que podría terminar en el cierre, con 140 personas en la calle.

