¿Quiebre en Provincias Unidas?: gobernadores divididos por los ATN y los combustibles

La unidad del bloque Provincias Unidas, encabezado por cinco gobernadores, se fracturó tras las negociaciones con el Gobierno nacional por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles. La Rosada logró el respaldo de algunos mandatarios, generando tensiones de cara a la votación en Diputados

