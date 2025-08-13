Volver | La Tecla Nacionales 13 de agosto de 2025 JUSTICIA

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión

El empresario fue encontrado culpable por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, en un fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro. La sentencia también incluye cargos por violencia psicológica y otros agravantes que datan del 2019.

