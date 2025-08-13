Volver | La Tecla Nacionales 13 de agosto de 2025 ATENCION

El director del Servicio Meteorológico Nacional renunció a su cargo

El veterano de la Guerra de Malvinas, Antonio José Mauad, llegó al organismo con el objetivo de mejorar su rendimiento pero aseguró "estar sobrepasado". Ante esta situación, fuentes del Ministerio de Defensa aseguraron que se trató de una decisión de común acuerdo.

