Campaña roñosa y reasignación del padrón agitan el camino al 7 de septiembre

En medio de las legislativas del 7 de septiembre, el gobernador y la vicegobernadora bonaerense cuestionaron la reasignación del 80% de las escuelas de votación decidida por la Justicia Federal. Apuntaron contra Milei por “entorpecer las elecciones” y llamaron a frenar el ajuste en las urnas.

