Volver | La Tecla Nacionales 13 de agosto de 2025 CIFRAS OFICIALES

El INDEC da a conocer la inflación de julio y prevén una leve suba

El índice se ubicaría por encima del dato de junio, pero se mantendría debajo del 2%. El Gobierno de Javier Milei celebrará de todas formas, en el marco del último tramo de la carrera electoral.

Compartir