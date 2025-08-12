Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de agosto de 2025 ELECCIONES 2025

Puntos de encuentro, la estrategia de campaña de Fuerza Patria en la capital provincial

En La Plata se presentaron puntos de encuentro que permitirán organizar la campaña electoral en cada localidad y potenciar el diálogo con la ciudadanía. Multitudinaria participación de vecinos.

Compartir