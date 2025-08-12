12 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Puntos de encuentro, la estrategia de campaña de Fuerza Patria en la capital provincial
En La Plata se presentaron puntos de encuentro que permitirán organizar la campaña electoral en cada localidad y potenciar el diálogo con la ciudadanía. Multitudinaria participación de vecinos.
De cara al inicio de la campaña electoral, Fuerza Patria La Plata puso en marcha este martes una red de puntos de encuentro que funcionarán para la organización de la militancia. Además, serán espacios de cercanía y escucha para que cada vecino cuente con un lugar próximo donde recibir información, resolver dudas y acceder a asistencia sobre el proceso electoral.
Según se informó, cada sede de esta red será el lugar de referencia para organizar la campaña electoral y la logística del espacio político que representa a Julio Alak y Axel Kicillof en los distintos barrios de la capital bonaerense.
Asimismo, la comunidad podrá concurrir para conocer lugares y mesas de votación y recibir información actualizada sobre las obras, servicios y mejoras en curso en cada zona. Al mismo tiempo, se desarrollarán encuentros de diálogo político y planificación entre referentes y militantes, buscando potenciar el trabajo territorial.
La candidata a diputada y actual legislasdora Lucía Iañez sostuvo un contundente mensaje de unidad: “La ciudad está en marcha y por eso es necesario que sigamos unidos en cada obra, unidos para estar cerca de quienes más nos necesitan, unidos en la reconstrucción y el renacimiento de la capital de la provincia más importante de la Argentina y para que, en definitiva, la ciudad progrese y los platenses vivamos mejor", expresó.
La red alcanza a toda la geografía platense, con puntos de encuentro distribuidos en el norte, sur, centro y oeste de la capital bonaerense. Los mismos permanecerán abiertos desde este martes en Arturo Seguí, Abasto, City Bell, El Peligro, Etcheverry, Arana–Sicardi–Correas, Gonnet, Villa Castells, Gorina, Hernández, Lisandro Olmos, Los Hornos, Melchor Romero, Ringuelet, San Carlos, San Lorenzo, Tolosa, Villa Elisa, Villa Elvira y las zonas norte, sur, este y oeste del casco urbano.
Esta acción se da en el marco de una campaña de cercanía con la comunidad que impulsa Fuerza Patria La Plata, que propone recorrer los barrios e ir directamente al encuentro de los vecinos en sus casas, clubes e instituciones para escuchar cómo ven la ciudad, qué necesidades tienen y cuáles son sus expectativas.
Alineada con la gestión municipal del intendente Julio Alak y la administración provincial del gobernador Axel Kicillof, la propuesta tuvo hoy sus primeras jornadas con una multitudinaria participación de vecinos y vecinas, referentes barriales, candidatos, legisladores, representantes de instituciones y autoridades municipales y bonaerenses, en tanto que continuará replicándose en las próximas semanas.
PUNTOS DE ENCUENTRO EN TODO EL PARTIDO
SEDES EN EL CASCO URBANO
* Casco Oeste: Calle 48 entre 19 y 20
* Casco Norte: Calle 2 y 41
* Casco Sur: Avenida 60 entre 22 y 23
* Casco Este: Calle 68 entre 6 y 7
SEDES EN LAS LOCALIDADES
* Arturo Seguí: Calle 414 bis y diagonal 145
* Abasto: Calle 517 y 208
* City Bell: Cantilo y Camino General Belgrano
* El Peligro: Ruta 2 y 436
* Etcheverry: Calle 229 entre 50 y 51
* Arana – Sicardi – Correas: 641 entre 7 y 8
* Gonnet: Belgrano entre 500 y 501
* Villa Castells: Calle 491 entre 10 y 11
* Gorina: Calle 485 entre 135 y 136
* Hernández: Calle 511 entre 29 y 29 bis
* Lisandro Olmos: Calle 195 y 44
* Los Hornos: Calle 60 entre 150 y 151
* Melchor Romero: Calle 520 entre 167 y 168
* Ringuelet: Calle 7 entre 508 y 509
* San Carlos: Calle 32 entre 131 y 132
* San Lorenzo: Calle 20 y 80
* Tolosa: Calle 7 y 530
* Villa Elisa: Avenida Arana entre Camino Centenario y 7
* Villa Elvira: Calle 609 entre 4 y 5
* Villa Elvira: Casa Peronista - Calle 120 entre 74 y 75