Buenos Aires 12 de agosto de 2025 ELECCIONES 2025

Reunión estratégica en el PJ: buscan animar a la gente a que vaya a votar

Referentes del ala cristinista del peronismo bonaerense se juntaron para definir tácticas de campaña. Quieren llevar “la palabra de Cristina” a las masas.

