12 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Reunión estratégica en el PJ: buscan animar a la gente a que vaya a votar
Referentes del ala cristinista del peronismo bonaerense se juntaron para definir tácticas de campaña. Quieren llevar “la palabra de Cristina” a las masas.
Referentes del ala cristinista del peronismo bonaerense se reunieron ayer en la sede nacional del Partido Justicialista (PJ) para definir acciones estratégicas en el marco de la campaña electoral para septiembre y octubre, y destacaron la necesidad de animar a la gente a que concurra a las urnas, en un contexto en que la participación comicial viene en baja.
La intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, fue una de las figuras presentes. También estuvieron la diputada Noelia Saavedra, de Moreno; la senadora provincial Teresa García, la diputada y sindicalista Vanesa Siley; el titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Mario Manrique, y otros dirigentes políticos y gremiales.
En la reunión se puso como prioridad “llevar la síntesis de la palabra de Cristina Kirchner, que viene refiriéndose en cada oportunidad a los problemas que atraviesan los argentinos como consecuencia de la política económica de Javier Milei”.
También “se hizo hincapié en concientizar a la población sobre la importancia de ir a votar para que Milei tenga su merecido en las urnas y, de esta manera, poder tener una mayoría en el Congreso para frenar sus embates y recuperar los derechos que la mayoría del pueblo argentino está perdiendo”, informaron fuentes del PJ.