12 de agosto de 2025 ULTIMO ADIOS

Conmovedora despedida de la esposa y el padre de Miguel Uribe Turbay en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional

El senador y ex candidato presidencial será velado hasta el día miércoles, donde su cuerpo sea trasladado a la Catedral Primada de Colombia. Allí se celebrarán las exequias, presididas por el cardenal primado y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda.

