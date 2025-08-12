Apps
Martes, 12 agosto 2025
Argentina
12 de agosto de 2025
ULTIMO ADIOS

Conmovedora despedida de la esposa y el padre de Miguel Uribe Turbay en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional

El senador y ex candidato presidencial será velado hasta el día miércoles, donde su cuerpo sea trasladado a la Catedral Primada de Colombia. Allí se celebrarán las exequias, presididas por el cardenal primado y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda.

Conmovedora despedida de la esposa y el padre de Miguel Uribe Turbay en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional
El Salón Elíptico del Capitolio Nacional se ha convertido en el escenario de despedidas relacionadas con la historia política de Colombia. En ese sentido, el velatorio de Miguel Uribe Turbay se desarrollará hasta el miércoles.

Cabe mencionar que, en la jornada del 11 de agosto, el acceso estuvo restringido a familiares y amigos cercanos, mientras que el público pudo rendir homenaje a partir de este martes 12 de agosto desde las primeras horas de la mañana. 

El miércoles, el cuerpo será trasladado a la Catedral Primada de Colombia, donde se celebrarán las exequias, presididas por el cardenal primado y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda.

Por otra parte, es importante mencionar que la historia familiar de Miguel Uribe Turbay está marcada por episodios de dolor, y una vez más sus familiares demuestran su resiliencia ante la violencia desmedida que también les arrebató a Diana Turbay, madre del senador y reconocida periodista colombiana que fue secuestrada en 1990 y ultimada por un impacto de bala tras un intento de rescate en 1991.

La noche del lunes, el cuerpo de Miguel Uribe llegó en un féretro cubierto con la bandera nacional, recibido por colegas, familiares y amigos para darle el último adiós.

Entre las escenas más conmovedoras, su esposa María Claudia Tarazona y su padre Miguel Uribe Londoño lloraron desconsolados sobre el féretro, despidiendo al senador entre lágrimas.



 

