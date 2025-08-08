Apps
Viernes, 8 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
8 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025

Karina Milei y Mauricio Macri sellaron alianza electoral para competir en CABA

La Libertad Avanza y el PRO oficializaron una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el 26 de octubre, con el compromiso de respaldar el plan económico de Javier Milei y sostener el rumbo político hasta 2027.

Karina Milei y Mauricio Macri sellaron alianza electoral para competir en CABA
Compartir

La Libertad Avanza (LLA) y el PRO oficializaron un acuerdo político para competir en conjunto en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del próximo 26 de octubre. El anuncio fue realizado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, y por el expresidente de la Nación y titular del PRO, Mauricio Macri.

Según explicaron ambos dirigentes, el pacto busca “sostener y profundizar” el rumbo iniciado por el actual Gobierno en diciembre de 2023. Entre los compromisos asumidos, se destaca el apoyo incondicional de los legisladores de ambas fuerzas al plan económico nacional y a la denominada “batalla cultural”, con horizonte político hasta 2027.

Karina Milei subrayó que la alianza “es mucho más que un acuerdo electoral” y remarcó que “ningún interés personal ni político está por encima del compromiso con el futuro de los argentinos”. Asimismo, aseguró que no permitirán que “recuperen poder los que quieren volver a destruir el país”.
 


Por su parte, Macri sostuvo que el entendimiento refleja “un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad”. En ese sentido, consideró que lo que está en juego “no es un partido ni un cargo, sino el futuro del país”, y reafirmó que el PRO seguirá cumpliendo “la misión de transformar la Argentina”.
 
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

LUGARES MARGINALES
Simón Reyna

Los puestos decorativos de la CGT

Con escasa representación legislativa, lejos quedó aquella época dorada de la Central Obrera donde ocupaba lugares privilegiados en las listas peronistas. En Fuerza Patria el gremialismo cuenta con 4 candidatos a diputados, los cuales necesitarán un milagro para acceder a una banca.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Milei se metió en el barro del Conurbano para lanzar la campaña libertaria 

Bronca en el disparo de largada: enojos que partieron al oficialismo y complican todo

Via libre para Somos Buenos Aires: la Junta Electoral rechazó dos pedidos de impugnación

Para octubre la alianza de gobernadores va con Manes en Capital y Randazzo en Provincia

Tignanelli es candidato: la Junta aprobó las listas de Fuerza Patria

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET