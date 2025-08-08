8 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Karina Milei y Mauricio Macri sellaron alianza electoral para competir en CABA
La Libertad Avanza y el PRO oficializaron una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el 26 de octubre, con el compromiso de respaldar el plan económico de Javier Milei y sostener el rumbo político hasta 2027.
La Libertad Avanza (LLA) y el PRO oficializaron un acuerdo político para competir en conjunto en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del próximo 26 de octubre. El anuncio fue realizado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, y por el expresidente de la Nación y titular del PRO, Mauricio Macri.
Según explicaron ambos dirigentes, el pacto busca “sostener y profundizar” el rumbo iniciado por el actual Gobierno en diciembre de 2023. Entre los compromisos asumidos, se destaca el apoyo incondicional de los legisladores de ambas fuerzas al plan económico nacional y a la denominada “batalla cultural”, con horizonte político hasta 2027.
Karina Milei subrayó que la alianza “es mucho más que un acuerdo electoral” y remarcó que “ningún interés personal ni político está por encima del compromiso con el futuro de los argentinos”. Asimismo, aseguró que no permitirán que “recuperen poder los que quieren volver a destruir el país”.
Por su parte, Macri sostuvo que el entendimiento refleja “un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad”. En ese sentido, consideró que lo que está en juego “no es un partido ni un cargo, sino el futuro del país”, y reafirmó que el PRO seguirá cumpliendo “la misión de transformar la Argentina”.