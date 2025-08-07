Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de agosto de 2025 ELECCIONES 2025

Las testimoniales zafaron, pero la Justicia Electoral exige regulaciones

La Junta electoral de la provincia de Buenos Aires no dio lugar al reclamo de la abogada Silvina Martínez y permitió las candidaturas testimoniales para esta elección. También le pidió a la Legislatura la necesidad de regularlas

