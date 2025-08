Volver | La Tecla Municipios 5 de agosto de 2025 ¡SORPRESA!

Una concejal del PRO se hizo libertaria y en el partido se enteraron por WhatsApp

La cañuelense Patricia Rolandelli abandonó a los amarillos para irse con La Libertad Avanza. “Sentí que tenía que estar en otro lado”, dijo. Sus excompañeros se quejan de que no avisó.

Compartir