Buenos Aires 5 de agosto de 2025 ENTREVISTA

Roberto Damboriana: “En la Provincia hay que cerrarle la puerta a la delincuencia”

El abogado, que impulsó la “ley Blumberg” y ahora se presenta como candidato a diputado provincial por la alianza Es con Vos, Es con Nosotros, aspira a reformar los códigos de procedimientos para “resolver la situación de caos” en que, según dijo, está inmersa la provincia de Buenos Aires.

