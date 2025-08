Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de agosto de 2025 DISCURSOS

Qué y cómo decir en la campaña: el manual de militancia de Kicillof

Hubo una reunión entre los popes de Fuerza Patria en un distrito camporista para diagramar la campaña de cara a septiembre. Tras el encuentro, el gobernador le mandó a sus intendentes aliados un instructivo para afinar el discurso

Compartir