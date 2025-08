Volver | La Tecla Nacionales 4 de agosto de 2025 SIN DEFINICIONES

Macri y un palito para LLA: “Quieren tomar una posición totalmente dominante”

El expresidente dijo que aún no se definió un acuerdo electoral del PRO con el espacio libertario para octubre. El reloj corre y el jueves hay que cerrar o no cerrar. ¿Una crítica indirecta a Ritondo?

