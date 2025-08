Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de agosto de 2025 FINAL ABIERTO

La Junta Electoral definirá dos boletas locales y la interna en PBA “baja dos cambios”

El ministro de Gobierno admitió que aún hay conflictos en municipios como Mar del Plata y Morón en los que la Junta Electoral dictaminará "a lo largo de esta semana". Además, Bianco señaló que aún no hay definiciones sobre las candidaturas de octubre.

Compartir