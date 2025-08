Volver | La Tecla Nacionales 3 de agosto de 2025 SALUDABLE

La caminata japonesa: la tendencia que revoluciona el fitness en 30 Minutos

Una práctica simple y efectiva nacida en Japón promete mejorar la salud cardiovascular, quemar grasa y fortalecer músculos en menos tiempo que una caminata tradicional, conquistando a quienes buscan resultados sin complicaciones.

