Volver | La Tecla Nacionales 27 de julio de 2025 RETENCIONES

Los vaivenes de Milei y el campo

El anuncio de Javier Milei en la Exposición Rural sobre una reducción “permanente” de retenciones agropecuarias genera expectativas, pero un examen detallado revela limitaciones estructurales, impactos fiscales y un historial de inconsistencias que cuestionan su sostenibilidad y equidad.

Compartir