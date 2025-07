Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2025 FUERA DEL CIELO

El Gordo Dan, herido pero fiel: “Yo apoyo a La Libertad Avanza donde sea”

El influencer libertario, que aspiraba a competir nada menos que contra Cristina Kirchner, no figuró en ninguna lista del mileísmo, como tampoco ninguno de sus compañeros de Las Fuerzas del Cielo. Pero no muestra rencor.

