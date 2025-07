Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de julio de 2025 CAMINO A LAS URNAS

Territorio, tensión y pragmatismo: las claves del cierre de listas en la Provincia

Aníbal Urios y Pablo Salinas analizaron en Desconfiados, programa de Cadena Río, sobre el cierre de las nóminas electorales y coincidieron en que la disputa por el territorio y el pragmatismo predominaron sobre el escenario político a la hora de escoger a los candidatos de las distintas fuerzas.

