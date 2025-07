Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de julio de 2025 ARDE LA UCR

El radicalismo de la Primera pide rever la candidatura de una dirigente de Evolución

Un sector de la UCR bonaerense emitió un duro comunicado a la conducción partidaria para cuestionar la candidatura de Josefina Mendoza para el Senado bonaerense

