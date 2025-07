Volver | La Tecla Nacionales 18 de julio de 2025 ¡AFUERA!

El Gobierno dio de baja más de 80 mil pensiones por discapacidad laboral

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lleva adelante un proceso de auditoría integral sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Se suspendieron o dieron de baja más de 80 mil beneficios y el Gobierno estima que las bajas podrían superar las 250.000.

