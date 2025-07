Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de julio de 2025 ELECCIONES 2025

Cierre de listas: renuncias, pases y tensiones sacuden todos los frentes políticos

A días del cierre definitivo, las negociaciones desataron una ola de movimientos internos. Renuncias, realineamientos y críticas cruzadas reconfiguran el mapa político de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

