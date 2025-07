Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de julio de 2025 CADENA RIO

Riesgo permanente de derrumbe tras el incendio en La Plata: detalles del día después

Tras el incendio en un depósito de calle 48 y diagonal 77 en La Plata, el titular de Defensa Civil, Fabián García, dialogó con Desconfiados y advirtió sobre el riesgo permanente de derrumbe. Trabajan brigadas especializadas y peritos judiciales, mientras se planifica la demolición y se evalúa la seguridad de edificios linderos.

