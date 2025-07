Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de julio de 2025 LEGISLATIVAS 2025

Intendentes peronistas como candidatos en la Tercera para combatir a la ola violeta

Las tensiones internas en Fuerza Patria dilatan las definiciones sobre los postulantes y los alcaldes toman la posta. La Libertad Avanza quiere dar el batacazo y Somos Buenos Aires quiere sumar caciques justicialistas.

