La Tecla Buenos Aires 16 de julio de 2025 DERRUMBE AMARILLO

Otro intendente PRO quedó cerca del portazo y no se iría solo

Después del sacudón generado por Javier Martínez, de Pergamino, otro jefe comunal se bajaría del acuerdo con LLA. Hastiado, Pablo Petrecca, de Junín, le daría la espalda a lo negociado por Ritondo. ¿A quién más podría arrastrar en su viraje?

